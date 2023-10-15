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Путин похвалил Китай за отсутствие колониальных замашек

Путин заявил, что Китай никому ничего не навязывает, в отличие от Запада

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Владимир Путин заявил, что Китай никому ничего не навязывает, в отличие от стран Запада, имеющих колониальное наследие, сообщает Медиакорпорация Китая.

«Это для сегодняшнего Китая под руководством председателя Си Цзиньпина является особенностью в выстраивании отношений с другими. Никто никому ничего не навязывает, не заставляет. Только предоставляет возможность», — заявил Путин.

Он отметил, что любой спорный вопрос с Китаем подлежит обсуждению и поиску компромиссов по инициативе Пекина. Ярким примером подобного подхода российский президент считает проект «Один пояс — один путь», который отличается от идей, предлагаемых странами с тяжелым колониальным наследием.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 февраля подать предложения о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и западный Китай.

Ранее в Евросоюзе заявили о беспокойстве из-за торгового дисбаланса с КНР.

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