В Китае опасаются выхода конфликта Палестины и Израиля из-под контроля

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что конфликт Палестины и Израиля продолжает обостряться и он может выйти из-под контроля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Палестино-израильский конфликт непрерывно обостряется, существует риск его выхода из-под контроля. Китай считает, что обеспечение собственной безопасности не может осуществляться за счет причинения вреда ни в чем не повинному гражданскому населению», — сказал Ван И.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.