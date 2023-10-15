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Ван И обсудил с Блинкеном ситуацию на Ближнем Востоке

Ван И и Блинкен обсудили предотвращение расширения конфликта на Ближнем Востоке

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AP

Министр иностранных дел Китая Ван И и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили предотвращение расширения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС со ссылкой на письменное сообщение Госдепа.

«В рамках проводимой администрацией [США] интенсивной дипломатической работы по поддержке Израиля и осуждению террористических атак ХАМАС госсекретарь вновь заявил о поддержке США права Израиля на самооборону и призвал к немедленному прекращению атак ХАМАС и освобождению всех заложников. Госсекретарь обсудил важность поддержания стабильности в регионе и недопущения вступления в конфликт других сторон», — указано в сообщении.

В Госдепе заявили, что договорились продолжать поддерживать связь с Китаем по вопросам Ближнего Востока и взаимоотношений.

Ранее администрация президента США Джо Байдена объявила о планах ввести новые меры контроля над чипами и оборудованием искусственного интеллекта, которые могут быть проданы Китаю.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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