Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия запросила голосование в ООН по вопросу конфликта в Израиле

Россия запросила голосование в ООН по вопросу конфликта Израиля и Палестины

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия направила запрос на проведение голосования по проекту резолюции, в котором содержатся пункты по урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера мы разослали его (проект. — «Газета.Ru») членам Совета Безопасности и попросили провести голосование в понедельник в 15.00 (22:00 мск)», — заявил Полянский.

По его словам, РФ ожидает, что Бразилия, которая сейчас является председателем в Совете Безопасности ООН, подтвердит проведение голосования по резолюции.

Ранее стало известно, что в заложниках у палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа находится по меньшей мере один гражданин России, который имеет и гражданство Израиля. Также отмечается, что армия обороны Израиля сообщила, что ХАМАС удерживает в плену на территории сектора Газа 120 гражданских лиц в качестве заложников.

До этого сообщалось, что израильские военные во время рейдов на территории сектора Газа нашли тела некоторых израильтян, которые были похищены боевиками ХАМАС.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий