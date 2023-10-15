Россия запросила голосование в ООН по вопросу конфликта в Израиле

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия направила запрос на проведение голосования по проекту резолюции, в котором содержатся пункты по урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера мы разослали его (проект. — «Газета.Ru») членам Совета Безопасности и попросили провести голосование в понедельник в 15.00 (22:00 мск)», — заявил Полянский.

По его словам, РФ ожидает, что Бразилия, которая сейчас является председателем в Совете Безопасности ООН, подтвердит проведение голосования по резолюции.

Ранее стало известно, что в заложниках у палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа находится по меньшей мере один гражданин России, который имеет и гражданство Израиля. Также отмечается, что армия обороны Израиля сообщила, что ХАМАС удерживает в плену на территории сектора Газа 120 гражданских лиц в качестве заложников.

До этого сообщалось, что израильские военные во время рейдов на территории сектора Газа нашли тела некоторых израильтян, которые были похищены боевиками ХАМАС.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.