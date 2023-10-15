Украина будет бороться за оружие НАТО с Израилем

Украина и Израиль будут бороться за поставки вооружений НАТО, при этом альянс в данный момент ограничен в своих ресурсах. Об этом пишет обозреватель Welt Кристоф Шильц.

«Cтраны НАТО не хотят ставить под угрозу собственную обороноспособность, и, помимо высокой стоимости, следует добавить, что запасы вооружений ограничены», — сообщила Шильц.

По ее мнению, в Североатлантическом альянсе обсуждают конкуренцию Израиля и Украины за ресурсы НАТО. По ее словам, отдать оружие альянс может лишь одной из стран.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский совершил неожиданный визит в штаб-квартиру НАТО в надежде получить помощь от военного альянса. Китайские аналитики считают, что первый визит украинского лидера с момента начала конфликта в феврале 2022 года стал очевидным признаком его растущей обеспокоенности по поводу того, что НАТО перенаправляет помощь с Украины в Израиль.

Профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун заявил газете, что пока конфликт ограничивается Газой, Западу не придется перенаправлять значительные военные ресурсы в Израиль. По его мнению, США опасаются распространения конфликта, который может привести к полномасштабной войне на Ближнем Востоке с участием других мусульманских и арабских стран, и Вашингтон готовится к сдерживанию Ирана.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.