Президент Палестины провел телефонный разговор с Байденом

Глава Палестины Махмуд Аббас заявил президенту США Джо Байдену о полном отказе от идеи перемещения жителей сектора Газа со своей земли и необходимости открытия гуманитарных коридоров для срочной доставки в палестинский анклав медикаментов, воды и топлива. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, в рамках телефонного разговора Аббас рассказал о необходимости срочного открытия гуманитарных коридоров в сектор Газа для доставки его жителям медикаментов и воды, а также предоставления электричества и топлива.

Президент Палестины также высказал «полный отказ от идеи перемещения населения сектора Газа [со своей земли]».

До этого советник палестинского лидера Махмуда Аббаса Махмуд аль-Хаббаш заявил, что США до сих пор не ответили на призывы президента Палестины повлиять на Израиль, чтобы прекратилась агрессия против сектора Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».