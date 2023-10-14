Глава Евросовета обсудит с лидерами ЕС ситуацию по Ближнему Востоку

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что 17 октября проведет внеочередное совещание в режиме видеоконференции с лидерами ЕС по ситуации на Ближнем Востоке, чтобы выработать общую позицию по кризису. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что планирует созвать внеочередное совещание в режиме видеоконференции, которое состоится в 17:30 (18:30 мск)

По его словам, важно, чтобы Евросовет в соответствии «с нашими договорами и ценностями выработал единую позицию и общее и четкое направление действий, которое отражало бы всю сложность складывающейся ситуации».

До этого депутат Европарламента от Польши Адам Белан заявил, что события в Израиле инициируют новую волну беженцев в Европу, миграционное давление на Европейский союз (ЕС) станет гораздо сильнее.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.