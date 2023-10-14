Глава Палестины проведет телефонный разговор с президентом США

Советник палестинского лидера Махмуда Аббаса Махмуд аль-Хаббаш заявил, что США до сих пор не ответили на призывы президента Палестины повлиять на Израиль, чтобы прекратилась агрессия против сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, от американской стороны нет положительного ответа на призывы Аббаса. Он утверждает, что США несет «самую большую ответственность за продолжение агрессии».

«Мы это хорошо понимаем и знаем, и несмотря на это мы не закрываем двери, держим их открытыми», — заявил аль-Хаббаш.

Он добавил, что президент Палестины «в ближайшее время проведет разговор (по телефону) с президентом США Байденом».

До этого Аббас заявил государственному секретарю США Энтони Блинкену, что он выступает против призыва Израиля по перемещению проживающих в секторе Газа палестинцев.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».