Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Палестины проведет телефонный разговор с президентом США

Президент Палестины Абаас обсудит ситуацию в секторе Газа с Байденом

close
100%
Alaa Badarneh/Reuters

Советник палестинского лидера Махмуда Аббаса Махмуд аль-Хаббаш заявил, что США до сих пор не ответили на призывы президента Палестины повлиять на Израиль, чтобы прекратилась агрессия против сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, от американской стороны нет положительного ответа на призывы Аббаса. Он утверждает, что США несет «самую большую ответственность за продолжение агрессии».

«Мы это хорошо понимаем и знаем, и несмотря на это мы не закрываем двери, держим их открытыми», — заявил аль-Хаббаш.

Он добавил, что президент Палестины «в ближайшее время проведет разговор (по телефону) с президентом США Байденом».

До этого Аббас заявил государственному секретарю США Энтони Блинкену, что он выступает против призыва Израиля по перемещению проживающих в секторе Газа палестинцев.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий