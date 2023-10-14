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Боррель призвал пересмотреть требование Израиля об эвакуации в секторе Газа

Боррель: требование Израиля об эвакуации севера сектора Газа надо пересмотреть

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что требование Израиля эвакуировать миллион человек с севера сектора Газа должно быть пересмотрено. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Приказ об эвакуации 1 млн человек с севера сектора Газа должен быть серьезно пересмотрен», — написал он.

Боррель подчеркнул, что все заложники в Газе должны быть освобождены, а гражданские лица не должны использоваться как живой щит.

Ранее Боррель допустил расширение конфликта между Израилем и Палестиной. Боррель одобрил тот факт, что Израиль заблаговременно предупредил мирное население о начале наземной операции, однако назвал нереалистичным предположение о возможности проведения эвакуации 1,1 млн человек в течение 24 часов.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш призвал остановить взаимные обстрелы на границе Израиля и Ливана.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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