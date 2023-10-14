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В ЛАГ заявили о возможном гуманитарном перемирии в Газе

В ЛАГ заявили о возможном скором вступлении в силу гуманитарного перемирия в Газе

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Rizek Abdeljawad/Global Look Press

Помощник генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки сообщил, что в ближайшее время в секторе Газа может вступить
в действие гуманитарное перемирие между израильской и палестинскими сторонами. Его слова приводит ТАСС.

«Возможно скорое вступление в силу гуманитарного перемирия в Газе», — заявил он.

По его словам, в настоящее время Каир прилагает максимум усилий для доставки гуманитарной помощи в Газу.

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что власти Израиля блокируют поставки гуманитарных грузов, направленных пятью странами в сектор Газа. По словам дипломата, речь идет о гуманитарной помощи из Египта и Турции. Также реализацию соответствующей инициативы не могут совершить Иордания, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

14 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить дополнительно €50 миллионов для гуманитарной помощи сектору Газа.

Ранее в ООН рассказали о нарушении Израилем принципов гуманности и правил ведения боевых действий.

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