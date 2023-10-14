Оппозиция в Молдавии рассказала о методах давления властей перед выборами

Вице-спикер парламента Молдавии от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча заявил, что методы давления правящей партии «Действие и солидарность» в предвыборной гонке отталкивают избирателей, и итоги местных выборов станут печальными для нынешней власти. Об этом он рассказал в эфире TVC 21.

Он утверждает, что выборы происходят через подкуп государственными деньгами, а также через структуры подчиненные Центризбиркому, через давление на людей соответствующих организаций.

«Тем не менее в регионах у людей пошла волна против таких действий власти <…> Любые попытки повлиять на эти выборы приведут власти к печальным последствиям», — подчеркнул Батрынча.

До этого бывший глава государства Игорь Додон заявил, что президент Молдавии Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» узурпировали власть в республике.

Он отметил, что руководство страны пытается повторить путь Украины, углубляя сотрудничество с НАТО и проводя антироссийскую политику.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.