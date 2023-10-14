Иран пригрозил Израилю землетрясением в случае атаки «Хезболлы»

Глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что ливанская группировка «Хезболла» может встать на сторону палестинского движения ХАМАС в конфликте с Израилем. Об этом сообщает агентство IRNA.

По словам министра, Израилю и его сторонникам следует «остановить преступления против гражданского населения в Газе, потому что через несколько часов может быть слишком поздно».

Он добавил, что любой шаг сопротивления «Хезболлы» вызовет огромное землетрясение в сионистском образовании.

Абдоллахиян отметил, что лидеры сопротивления сплочены, а «рука каждого держит спусковой крючок».

До этого Абдоллахиан заявил, что вероятность открытия новых фронтов против Израиля все еще есть из-за его действий против палестинцев.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.