Еврокомиссия пообещала выделить €50 млн гуманитарной помощи сектору Газа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить дополнительно €50 миллионов для гуманитарной помощи сектору Газа. Ее слова приводит пресс-служба ЕК.

«Еврокомиссия незамедлительно увеличит пакет гуманитарной помощи, предусмотренной для сектора Газа, на €50 млн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь в результате составит €75 млн. По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия продолжит тесное сотрудничество с ООН и соответствующими агентствами для того, чтобы помощь дошла до нуждающихся в секторе Газа.

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что израильские власти блокируют поставки гуманитарных грузов, направленных пятью странами в сектор Газа. По словам дипломата, речь идет о гуманитарной помощи из Египта и Турции. Также реализацию соответствующей инициативы не могут совершить Иордания, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее в ООН рассказали о нарушении Израилем принципов гуманности и правил ведения боевых действий.