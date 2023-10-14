Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Еврокомиссия пообещала выделить €50 млн гуманитарной помощи сектору Газа

ЕК пообещала выделить €50 млн дополнительно для гуманитарной помощи сектору Газа

close
100%
Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить дополнительно €50 миллионов для гуманитарной помощи сектору Газа. Ее слова приводит пресс-служба ЕК.

«Еврокомиссия незамедлительно увеличит пакет гуманитарной помощи, предусмотренной для сектора Газа, на €50 млн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь в результате составит €75 млн. По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия продолжит тесное сотрудничество с ООН и соответствующими агентствами для того, чтобы помощь дошла до нуждающихся в секторе Газа.

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что израильские власти блокируют поставки гуманитарных грузов, направленных пятью странами в сектор Газа. По словам дипломата, речь идет о гуманитарной помощи из Египта и Турции. Также реализацию соответствующей инициативы не могут совершить Иордания, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее в ООН рассказали о нарушении Израилем принципов гуманности и правил ведения боевых действий.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий