В конгрессе хотят обсудить помощь США для Украины и Израиля

Член палаты представителей, инициировавший отстранение с поста ее спикера Кевина Маккарти, республиканец из штата Флорида Мэтт Гетц заявил, что конгрессу США не следует рассматривать в одном законопроекте вопросы о дополнительном финансировании Израиля и Украины. Об этом он рассказал в интервью CNN.

По его мнению, данные законодательные вопросы заслуживают отдельного голосования, независимо от того, что думают об израильской или украинской сторонах.

Гетц считает, что ответственному правительству стоит адресовать эти вопросы по отдельности, а не вместе.

Конгрессмен в качестве обоснования привел в пример свою позицию — он поддерживает выделение конгрессом дополнительных средств на помощь Израилю, но не поддерживает финансирование Украины.

До этого стало известно, что из-за нападения ХАМАС на Израиль Соединенные Штаты могут отложить оказание военной помощи Тайваню.

Одним из вероятных последствий конфликта на Ближнем Востоке станет «долгое ожидание Тайванем уже заключенных контрактов на американские системы вооружения для защиты от возможного нападения Китая».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.