Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В конгрессе хотят обсудить помощь США для Украины и Израиля

Конгрессмен Гетц призвал отдельно обсуждать помощь США для Украины и Израиля

close
100%
Depositphotos

Член палаты представителей, инициировавший отстранение с поста ее спикера Кевина Маккарти, республиканец из штата Флорида Мэтт Гетц заявил, что конгрессу США не следует рассматривать в одном законопроекте вопросы о дополнительном финансировании Израиля и Украины. Об этом он рассказал в интервью CNN.

По его мнению, данные законодательные вопросы заслуживают отдельного голосования, независимо от того, что думают об израильской или украинской сторонах.

Гетц считает, что ответственному правительству стоит адресовать эти вопросы по отдельности, а не вместе.

Конгрессмен в качестве обоснования привел в пример свою позицию — он поддерживает выделение конгрессом дополнительных средств на помощь Израилю, но не поддерживает финансирование Украины.

До этого стало известно, что из-за нападения ХАМАС на Израиль Соединенные Штаты могут отложить оказание военной помощи Тайваню. 

Одним из вероятных последствий конфликта на Ближнем Востоке станет «долгое ожидание Тайванем уже заключенных контрактов на американские системы вооружения для защиты от возможного нападения Китая».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий