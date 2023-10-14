Американский сенатор обвинил Байдена во вливании миллиардов на войну с Россией

Член Республиканской партии и палаты представителей конгресса США, а также сторонница Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин заявила, что президент страны Джо Байден несет ответственность за вливание миллиардов долларов из бюджета в войну с Россией на Украине. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

Как заявил сенатор, Байдена несет ответственность за политику открытых границ, которая создала кризис национальной безопасности, за низкие стратегические запасы нефти, перерасход средств на фальшивые климатические мошенничества и пандемию COVID-19, что, по ее мнению, спровоцировало инфляцию и создает грядущий экономический кризис.

«Вложение миллиардов кровно заработанных американцами налоговых долларов в опосредованную войну с Россией на Украине создало нестабильность во всем мире и приближает нас к третьей мировой войне, которая является кризисом национальной безопасности», — написала она.

Сторонница Трампа утверждает, что появляются «огромные доказательства» коррупции, совершенной Джо Байденом и членами его семьи, что означает, что «он скомпрометирован зарубежными странами, и это ставит всех нас в кризис национальной безопасности».

При этом она добавила, что причиной этого является не только Байден, но и «каждый демократ».

Ранее Байдена обвинили в покрытии коррупции на Украине.

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