В борьбе Вооруженных сил Украины за Бахмут (украинское название Артемовска) было потрачено очень много войск и техники, при этом взятие города обратно не даст ничего, кроме скромного оперативно-тактического успеха. Об этом заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

Арестович считает, что бои за Бахмут и отсутствие строительства крупных оборонных сооружений, подобных «линии Суровикина» на всех участках фронта, являются двумя главными ошибками Украины на поле боя.

По его мнению, за стратегическими ошибками в поле следуют стратегические ошибки в государственном управлении, внешней и внутренней политике. Он имеет в виду коррупцию, перспективу сокращения помощи Украине, «затягивание гаек внутри страны» и разрушение отношений с ближайшими соседями.

«Теперь мы в тупике», — указывает политик.

Украинское руководство, по оценке Арестовича, «исчерпало пределы своей компетенции давно», поэтому уже не приходится ждать от него «адекватных решений, соответствующих обстановке».

По его словам, именно поэтому партнеры Украины и лично он настаивает на проведении в стране выборов президента.

«Поверьте, в ближайшие несколько месяцев, даже те, кто возражает против выборов категорически, начнут молиться на них — как на единственную надежду выхода из стратегического тупика», — заключил он.

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