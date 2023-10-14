Кадыров высказался о конфликте в Израиле

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что страны Запада лишают палестинцев спокойной жизни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Запад лишает спокойной жизни палестинцев, не брезгуя противоречивыми заявлениями», — заявил глава Чечни.

По его словам, захват и присвоение евреями палестинских земель, а также многолетнее уничтожение населения — оправданная и необходимая мера.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Израиль и Палестину остановить военный конфликт. Кадыров добавил, что при необходимости чеченские миротворцы могут войти в сектор Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны. 8 октября Израиль официально объявил о состоянии войны в соответствии с Основным законом. Было соблюдено требование Основного закона страны и введен «пункт 40».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.