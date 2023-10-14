Нетаньяху посетил израильских военных и узнал об их готовности к следующему этапу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил позиции военнослужащих Армии обороны страны на юге страны и сообщил им о приближении «следующего этапа» боевых действий. Об этом сообщает израильская газета Jerusalem Post со ссылкой на офис премьера.

«Вы готовы к следующему этапу? Наступает следующий этап», — сказал Нетаньяху, обращаясь к военным.

Что именно имел в виду премьер-министр страны, не уточняется.

14 октября Нетаньяху посетил кибуц Беери и Кфар-Аза на юге Израиля. Он встретился с солдатами и прогулялся по руинам домов в общинах, пострадавших от нападения боевиков ХАМАС. В этот же день в израильской армии заявили, что перед началом операции в Газе военные оценят число оставшихся гражданских.

Ранее сообщалось, что армия Израиля вместе со службой безопасности и полицией провели на Западном берегу реки Иордан рейд, в ходе которого задержали 56 человек по подозрению в причастности к террористической деятельности, среди них 25 членов радикального движения ХАМАС.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».