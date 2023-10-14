В конгрессе США заявили об ответственности Байдена за мировую нестабильность

Президент США Джо Байден несет ответственность за нестабильную геополитическую ситуацию в мире и приближение третьей мировой войны. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написала член нижней палаты американского конгресса Марджори Тейлор Грин.

Законодатель от Республиканской партии указала, что действующая администрация страны потратила миллиарды долларов на «прокси-войну» против России. При этом данные средства принадлежат американским налогоплательщикам, уточнила она.

«Администрация Байдена своими политиками <...> создала нестабильность по всему миру и приближает нас к третьей мировой войне», — подчеркнула парламентарий.

Грин добавила, что из-за решений Белого дома в государстве начался кризис в сфере национальной безопасности. Более того, США оказались на грани экономического кризиса.

По словам члена палаты представителей, существует большое количество доказательств коррупции в правительстве страны. В первую очередь речь идет о самом президенте и его родственниках, которые оказались опозорены перед зарубежными политиками, резюмировала конгрессвумен.

Ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол обвинил американского лидера в попытках скрыть реальные масштабы коррупции на Украине.