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Захарова обвинила США в том, что они не справились с безопасностью на Ближнем Востоке

Захарова считает, что США довели ситуацию на Ближнем Востоке до точки невозврата

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Petrov Sergey/Global Look Press

Ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке дошла до точки невозврата, при этом США снова не ответят за свои действия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Госдеп США дал право американским госслужащим и их семьям покинуть Израиль в связи с продолжающимися боевыми действиями и беспрецедентной ситуацией в сфере безопасности.

«Гарант безопасности в регионе довел безопасность до точки невозврата. И снова никто в Вашингтоне не ответит за свои злодеяния, провокации и инсценировки?» — написала дипломат.

Накануне Захарова сообщала, что МИД прорабатывает возможности эвакуации российских граждан и граждан стран СНГ из зоны боевых действий палестино-израильского конфликта.

Ранее в ООН заявили, что Израиль пока не одобрил открытия гуманитарных коридоров из сектора Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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