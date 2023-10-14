Захарова обвинила США в том, что они не справились с безопасностью на Ближнем Востоке

Ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке дошла до точки невозврата, при этом США снова не ответят за свои действия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Госдеп США дал право американским госслужащим и их семьям покинуть Израиль в связи с продолжающимися боевыми действиями и беспрецедентной ситуацией в сфере безопасности.

«Гарант безопасности в регионе довел безопасность до точки невозврата. И снова никто в Вашингтоне не ответит за свои злодеяния, провокации и инсценировки?» — написала дипломат.

Накануне Захарова сообщала, что МИД прорабатывает возможности эвакуации российских граждан и граждан стран СНГ из зоны боевых действий палестино-израильского конфликта.

Ранее в ООН заявили, что Израиль пока не одобрил открытия гуманитарных коридоров из сектора Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.