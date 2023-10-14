Шольц и Нетаньяху стремятся предотвратить вмешательство «Хезболлах» в конфликт

Канцлер Германии Олаф Шольц и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили необходимость не допустить вмешательства ливанского движения «Хезболлах» в конфликт на Ближнем Востоке. Об этом журналистам сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

Он отметил, что во время беседы глава кабинета министров Израиля рассказал немецкому коллеге о ситуации в стране. Кроме того, Нетаньяху оповестил Шольца о планах сформировать в государстве чрезвычайное правительство.

«Сегодня канцлер Шольц вновь поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. <...> Оба согласились, что важно избежать регионального пожара и, в частности, вмешательства «Хезболлах» в конфликт», — уточнил Хебештрайт.

12 октября Олаф Шольц заявил, что считает постыдным отсутствие ясной реакции на действия движения ХАМАС со стороны палестинских властей. По словам председателя правительства, в связи с этим Берлин намерен пересмотреть принципы своего сотрудничества с указанными территориями.

В этот же день немецкий канцлер анонсировал введение запрета на деятельность ХАМАС в государстве. Он добавил, что ограничения также коснутся организации по поддержке палестинских заключенных в тюрьмах Израиля Samidoun.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер возмутился поддержке ХАМАС на улицах Берлина.