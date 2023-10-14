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В МИД РФ прокомментировали призыв ПАСЕ объявить Путина нелегитимным президентом

МИД РФ: ПАСЕ показала свою никчемность, объявив Путина нелегитимным президентом

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Vincent Kessler/Reuters

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) своим призывом объявить Владимира Путина нелегитимным президентом показывает свою «никчемность». Такое мнение высказал ТАСС специальный представитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.

«Задолго до начала президентской избирательной кампании, объявив В. В. Путина нелегитимным президентом, маргинальная ПАСЕ в очередной раз продемонстрировала свою никчемность», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что легитимность президентов определяется только волей граждан, которые их избирают, а не «заказными заключениями международных организаций».

Представителям ассамблеи, считает Аскальдович, лучше заняться вопросами притеснения русскоязычных граждан в странах Прибалтики, а также «бесчеловечной мигрантской политикой».

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала признать Путина нелегитимным президентом после окончания срока его полномочий в следующем году.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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