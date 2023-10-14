В МИД РФ прокомментировали призыв ПАСЕ объявить Путина нелегитимным президентом

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) своим призывом объявить Владимира Путина нелегитимным президентом показывает свою «никчемность». Такое мнение высказал ТАСС специальный представитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.

«Задолго до начала президентской избирательной кампании, объявив В. В. Путина нелегитимным президентом, маргинальная ПАСЕ в очередной раз продемонстрировала свою никчемность», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что легитимность президентов определяется только волей граждан, которые их избирают, а не «заказными заключениями международных организаций».

Представителям ассамблеи, считает Аскальдович, лучше заняться вопросами притеснения русскоязычных граждан в странах Прибалтики, а также «бесчеловечной мигрантской политикой».

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала признать Путина нелегитимным президентом после окончания срока его полномочий в следующем году.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.