Глава МИД Украины лично просил госсекретаря США вернуть McDonald's в страну

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба просил госсекретаря США Энтони Блинкена помочь с возобновлением работы сети ресторанов McDonald's в стране. Об этом Кулеба рассказал в интервью телеканалу «1+1», передает РИА Новости.

«Когда нужно было McDonald's вернуть на Украину, я сказал Блинкену: «Верни McDonald's на Украину», — цитирует его агентство.

Как рассказал министр, он задумался о том, почему на Украине закрыты все McDonald's, когда ехал на машине. После этого он позвонил Блинкену по различным вопросам и в конце сказал ему: «Что вообще за непорядок? Что это за отношение такое к нам?»

Глава украинского МИД подчеркнул, что сам не ест в ресторанах сети, поэтому «личного мотива не было» в его просьбе. Он считает, что присутствие McDonald's в любой стране является сигналом инвесторам, «что тут можно работать», а закрытие сети на Украине было несправедливым.

Работать над возобновлением работы иностранных компаний входит в обязанности внешнеполитического ведомства, добавил Кулеба.

6 сентября Кулеба и Блинкен перекусили в киевском McDonald's.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.