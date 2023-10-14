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В Раде пессимистично оценили готовность Запада продолжать поддерживать Украину

Депутат Рады Ясько пессимистично оценивает готовность Запада поддерживать Киев

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РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько с пессимизмом оценивает готовность Запада продолжать поддерживать Киев. Ее слова приводит The New York Times.

«Я пессимистична», — сказала она.

Она отметила, что перед Киевом и его западными союзниками множество вопросов, включая производство оружия, предоставление помощи в экономики, инфраструктурная безопасность, а также взаимодействие по линии НАТО.

Ясько обратила внимание, что не видит соответствующего долгосрочного планирования для поддержки Украины по этим вопросам.

Ранее американский журнал Military Watch Magazine написал о том, что эскалация палестино-израильского конфликта может оказать существенное влияние на результаты противостояния между Киевом и Москвой. Авторы материала отметили, что в последнее время флаги Израиля начали вытеснять флаги Украины на улицах городов в западных странах.

Ранее экс-аналитик ЦРУ усомнился в способности США одновременно помогать Украине и Израилю.

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