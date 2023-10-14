На Украине назвали причину проблемы в отношениях с Польшей

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил осложнения Киева в отношениях с Варшавой будущими выборами в польский парламент и стоящей перед властями этой страны задачей учитывать настроение избирателей. Об этом сообщается в эфире «1+1».

Выборы в Польше состоятся в воскресенье, 15 октября.

Дипломат указал, что в диалоге Украины с Польшей «история с зерном — очень плохая, но не стратегическая».

Также Кулеба полагает, что ситуацию не следует драматизировать хотя бы во время выборов в польский парламент. По его словам, также имеет значение история с украинскими националистами, выступавшими против поляков во время Второй мировой войны.

«Тот, кто внутри Польши правильно использует тему Волыни и тему зерна, получит больше голосов. Такая их внутренняя логика», — считает Кулеба.

Граждане Польши выберут 460 депутатов нижней палаты парламента (Сейм) и 100 сенаторов в верхней палате (Сенат).

До этого экс-министр обороны Польши Антони Мацеревич не исключил, что без помощи Варшавы Украина потеряет независимость.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.