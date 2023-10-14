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Экс-канцлер ФРГ заявил, что поставки оружия Украине не помогут закончить конфликт

Экс-канцлер ФРГ Шредер заявил, что закончить конфликт на Украине может дипломатия

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Global Look Press

Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер заявил, что не верит в то, что поставки все большего количества вооружений на Украину могут закончить конфликт, особенно на фоне эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, передает РИА Новости.

Шредер считает, что украинский конфликт можно завершить «на уровне действующих лидеров правительств и государств», при этом он подчеркнул, что его огорчает, что Франция и Германия в лице Олафа Шольца и Эммануэля Макрона не достигли никаких успехов в направлении мирного урегулирования.

Экс-канцлер также напомнил, что в марте 2022 года на переговорах в Стамбуле он продвигал ряд инициатив, включая нейтральность Украины и отказ от вступления в НАТО. Он добавил, что не поддерживает российскую военную операцию на Украине, при этом продолжает дружить с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее журнал Bild писал, что Шольц и Штайнмайер избегают Шредера из-за России.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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