В США рассказали, как Запад заставит Украину вернуться за стол переговоров

Эскалация палестино-израильского конфликта может оказать существенное влияние на результаты противостояния между Киевом и Москвой. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

Авторы материала отметили, что в последнее время флаги Израиля начали вытеснять флаги Украины на улицах городов в западных странах. При этом жители этих государств использовали украинскую символику, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Киевом.

«Нападением (палестинского движения — «Газета.Ru») ХАМАС может серьезно подорвать способность Киева продолжать боевые действия», — подчеркивается в публикации.

По данным издания, одной из причин снижения уровня поддержки украинских властей на Западе является провал контрнаступления на линии фронта. Более того, сейчас внимание людей сосредоточено на событиях на Ближнем Востоке.

Как указали авторы статьи, после эскалации конфликта Израиль отрыто заявил о планах уничтожить ХАМАС. Для проведения масштабной военной операции армии страны понадобится серьезная помощь со стороны США, пояснили журналисты.

В то же время обострение палестино-израильского кризиса совпало с нарастанием противоречий среди американских чиновников по поводу поставок оружия Киеву. В результате у западных стран появилось «пространство для маневра», так как «переключение» на Ближний Восток после неудачи украинского контрнаступления может помочь им сохранить лицо.

«Когда Украина оказывается все дальше от достижения своих военных целей, перенаправление помощи Израилю предоставило бы Западному блоку возможность <...> сократить свои инвестиции в конфликт и заставить Киев вернуться за стол переговоров», — резюмировали авторы материала.

Ранее экс-аналитик ЦРУ усомнился в способности США одновременно помогать Украине и Израилю.