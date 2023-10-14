Матвиенко допустила пересмотр Россией участия в ПАЧЭС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия может рассмотреть вопрос о необходимости своего пребывания в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Ее слова приводит ТАСС.

«Если ничего не изменится, то мы будем рассматривать целесообразность нашего участия в этой ассамблее», — сказала она.

По ее словам, организация «превратилась в такую непонятную политизированную структуру».

ПАЧЭС создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав входят делегации парламентов 13 государств. Резиденция парламентской ассамблеи расположена в Стамбуле. Председательство в ПАЧЭС на ближайшие полгода перешло от Турции к Украине.

В декабре 2022 года Россия приняла решение о приостановке выплаты взносов в ПАЧЭС. В мае текущего года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что РФ не видит возможности для пересмотра решения о приостановке выплат регулярных взносов в бюджет Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) из-за выпадов против России.

Ранее стало известно, что нападение на члена делегации РФ произошло в кулуарах заседания Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, проходившего 4 мая в турецкой Анкаре.