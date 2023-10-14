Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Высмеивавший Байдена сенатор упал с трапа самолета

Newsweek: американский сенатор от Алабамы Томми Тубервиль упал с трапа самолета

close
100%
J. Scott Applewhite/AP

Американский сенатор от штата Алабама Томми Тубервиль, который высмеивал президента США Джо Байдена за его падения, сам упал с трапа самолета, пишет газета Newsweek.

На кадрах видно, как сенатор с чемоданами в руках теряет равновесие и скатывается по трапу вниз.

Ранее президент США Джо Байден чуть не упал, спускаясь по трапу самолета в Детройте.

На кадрах видно, как политик потерял равновесие и споткнулся, но ему удалось удержаться и спуститься.

Также Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё, перечисляя участников встречи представителей США и скандинавских стран, в числе которых была и глава МИД Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир, оговорился, перепутав Ирландию и Исландию.

В марте Байден во время обеда в честь Дня святого Патрика пошутил о своих ирландских корнях, а также пьющих ирландцах.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий