Высмеивавший Байдена сенатор упал с трапа самолета

Американский сенатор от штата Алабама Томми Тубервиль, который высмеивал президента США Джо Байдена за его падения, сам упал с трапа самолета, пишет газета Newsweek.

На кадрах видно, как сенатор с чемоданами в руках теряет равновесие и скатывается по трапу вниз.

Ранее президент США Джо Байден чуть не упал, спускаясь по трапу самолета в Детройте.

На кадрах видно, как политик потерял равновесие и споткнулся, но ему удалось удержаться и спуститься.

Также Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё, перечисляя участников встречи представителей США и скандинавских стран, в числе которых была и глава МИД Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир, оговорился, перепутав Ирландию и Исландию.

В марте Байден во время обеда в честь Дня святого Патрика пошутил о своих ирландских корнях, а также пьющих ирландцах.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.