Украинские чиновники и криминальные структуры не единственные наживаются на вооружениях, поставляемых в зону конфликта странами Запада. Тем же самым занимаются транснациональные преступные синдикаты, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

По словам дипломата, также прибыль от снабжения Киева оружием получают «власть предержащие в Вашингтоне». Аналогичная ситуация наблюдается и в других западных столицах, которые придерживаются антироссийской риторики.

«На этом (поставках оружия на Украину — «Газета.Ru») наживаются не только украинские чиновники и криминальные структуры, но и транснациональные преступные синдикаты», — подчеркнула Захарова.

Кроме того, она прокомментировала попытки стран Запада обвинить российские власти в причастности к снабжению палестинского движения ХАМАС боеприпасами. Как сказала дипломат, все подобные высказыванию являются спекуляцией.

13 октября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Марком Рютте. После завершения переговоров глава государства принял участие в брифинге с журналистами, в ходе которого сообщил о важности работы зернового коридора для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он указал, что благодаря поставкам зерна Киев получает большую прибыль. При этом власти используют эти деньги для предоставления заработных плат военнослужащих, рассказал лидер страны.

Рюттер, в свою очередь, анонсировал передачу украинской армии дополнительных снарядов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Представитель Амстердама уточнил, что этот шаг важен в преддверии зимы.

Ранее в МИД РФ заявили, что поставляемое на Украину оружие бесконтрольно расходится по всему миру.