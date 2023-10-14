Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Британии оценили потенциальную наземную операцию Израиля в Газе

Британский военный эксперт Белл заявил, что уничтожить ХАМАС будет очень сложно

close
100%
Oded Balilty/AP

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что достичь полного уничтожения ХАМАС в ходе наземной операции будет «очень сложно». Его слова приводит телеканал Sky News.

«Если речь идет об уничтожении ХАМАС, то это на самом деле очень сложно сделать… Некоторые [представители организации] могут носить военную форму, некоторые — нет. Некоторые могут исчезнуть с уходом палестинцев», — считает Белл.

Он также отметил, что Израиль уже столкнулся с критикой на фоне действий ЦАХАЛ в секторе Газа. Он предположил, что предостережения мирового сообщества после начала наземного вторжения только усилятся.

Операция должна быть «относительно короткой», подчеркнул Белл.

«Текущая ситуация очень сложная», — подытожил он.

Ранее Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

7 октября силы движения ХАМАС объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», выпустив по израильской территории несколько тысяч ракет. В ответ министр национальной обороны Израиля Итамар Бен-Гвир ввел в стране чрезвычайное положение.

Позже Армия обороны Израиля заявила о начале собственной операции, которая получила название «Железные мечи». При этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху указал, что Израиль находится в состоянии войны.

Ранее в США заявили, что ХАМАС провоцирует Израиль на «чрезмерный ответ» в Газе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий