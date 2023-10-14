В Британии оценили потенциальную наземную операцию Израиля в Газе

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что достичь полного уничтожения ХАМАС в ходе наземной операции будет «очень сложно». Его слова приводит телеканал Sky News.

«Если речь идет об уничтожении ХАМАС, то это на самом деле очень сложно сделать… Некоторые [представители организации] могут носить военную форму, некоторые — нет. Некоторые могут исчезнуть с уходом палестинцев», — считает Белл.

Он также отметил, что Израиль уже столкнулся с критикой на фоне действий ЦАХАЛ в секторе Газа. Он предположил, что предостережения мирового сообщества после начала наземного вторжения только усилятся.

Операция должна быть «относительно короткой», подчеркнул Белл.

«Текущая ситуация очень сложная», — подытожил он.

Ранее Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

7 октября силы движения ХАМАС объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», выпустив по израильской территории несколько тысяч ракет. В ответ министр национальной обороны Израиля Итамар Бен-Гвир ввел в стране чрезвычайное положение.

Позже Армия обороны Израиля заявила о начале собственной операции, которая получила название «Железные мечи». При этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху указал, что Израиль находится в состоянии войны.

Ранее в США заявили, что ХАМАС провоцирует Израиль на «чрезмерный ответ» в Газе.