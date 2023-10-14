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Захарова заявила, что поставленное Украине оружие бесконтрольно расходится по миру

Захарова: поставленное Украине Западом оружие бесконтрольно расходится по миру

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все западное оружие, поставленное Украине, бесконтрольно расходится по всему миру. Так она прокомментировала обвинения в адрес РФ о причастности к снабжению боевиков «ХАМАС» оружием и боеприпасами, ее слова приводит Telegram-канал МИД РФ.

По ее словам, РФ создала одну из наиболее эффективных систем экспортного контроля вооружений, в то время как страны НАТО и их партнеры ведут «охоту по всему миру за советскими/российскими вооружениями и боеприпасами», а также стремятся любыми способами поддержать боеспособность украинской армии и используют «серые» схемы при скупке на мировом рынке оружия.

«В реальности все то, что было поставлено насквозь коррумпированному киевскому режиму его западными хозяевами, бесконтрольно расходится по всему миру», — заявила Захарова.

Как считает дипломат, на этом наживаются чиновники и криминальные структуры на Украине, а также «транснациональные преступные синдикаты ... власть предержащие в Вашингтоне и других столицах стран «коллективного Запада», одержимые антироссийскими настроениями».

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что оружие на Ближний Восток идет по коррупционным схемам именно с территории Украины.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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