Захарова заявила, что поставленное Украине оружие бесконтрольно расходится по миру

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все западное оружие, поставленное Украине, бесконтрольно расходится по всему миру. Так она прокомментировала обвинения в адрес РФ о причастности к снабжению боевиков «ХАМАС» оружием и боеприпасами, ее слова приводит Telegram-канал МИД РФ.

По ее словам, РФ создала одну из наиболее эффективных систем экспортного контроля вооружений, в то время как страны НАТО и их партнеры ведут «охоту по всему миру за советскими/российскими вооружениями и боеприпасами», а также стремятся любыми способами поддержать боеспособность украинской армии и используют «серые» схемы при скупке на мировом рынке оружия.

«В реальности все то, что было поставлено насквозь коррумпированному киевскому режиму его западными хозяевами, бесконтрольно расходится по всему миру», — заявила Захарова.

Как считает дипломат, на этом наживаются чиновники и криминальные структуры на Украине, а также «транснациональные преступные синдикаты ... власть предержащие в Вашингтоне и других столицах стран «коллективного Запада», одержимые антироссийскими настроениями».

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что оружие на Ближний Восток идет по коррупционным схемам именно с территории Украины.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.