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В МИД прокомментировали обвинения Запада по ситуации с ХАМАС

Захарова назвала спекуляциями попытки обвинить РФ в причастности к помощи ХАМАС

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила как спекуляции попытки со стороны стран Запада обвинить РФ в причастности к снабжению ХАМАС оружием. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского дипведомства.

«В западных странах распространяются спекуляции применительно к очередному витку палестино-израильского конфликта в попытках обвинить Российскую Федерацию в причастности к снабжению военизированных структур ХАМАС оружием и боеприпасами», — говорится в комментарии Захаровой.

Также представитель российского МИД подчеркнула, что появлялись такие фантастические инсинуации о якобы налаживании при помощи Москвы на территории сектора Газа производства стрелкового и легкого вооружения.

Как отметила Захарова, Россией была создана одна из эффективных систем экспортного контроля при реализации военно-технического сотрудничества с партнерами на Западе.

До этого в МИД России заявили о продолжении контактов с ХАМАС. С комментарием выступил заместитель главы министерства Михаил Богданов.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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