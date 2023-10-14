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Постпред в Вене назвал неверными заявления Запада об изоляции России

Постпред в Вене Ульянов опроверг заявления западных стран об изоляции России

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Сурен./Wikimedia Comons

Заявления западных политиков об изоляции России на международной арене не соответствуют действительности. Об этом в своем Telegram-канале написал представитель страны при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат подчеркнул, что представляет интересы Москвы при 20 глобальных структурах. В связи с этим он может твердо заявлять о неверности высказываний, согласно которым РФ якобы оторвана от международного сообщества.

«На самом деле Россия не изолирована, во многих сферах Россия играет ведущую роль», — подчеркнул Ульянов.

В начале сентября польский журналист Лукаш Важеха сообщил, что широкая общественность заблуждается по поводу изоляции РФ. Как он написал в статье для издания FPG24, большая часть мира продолжает взаимодействовать с Москвой.

При этом в качестве примера автор материала привел итоги саммита БРИКС, который состоялся в Йоханнесбурге в период с 22 по 24 августа. Он уточнил, что участники форума впервые за 13 лет с момента создания организации приняли решение о ее расширении.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что мир гораздо больше, чем количество нежелающих сотрудничать с РФ государств.

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