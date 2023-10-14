Посол Палестины в РФ рассказал об отношении жителей Газы к требованию эвакуироваться

Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что арабы не собираются покидать сектор Газа по требованию Тель-Авива. Об этом пишет ТАСС.

«Это наша земля, наша родина, наши дома. Почему мы должны пойти на Синайский полуостров?», — подчеркнул он.

До этого спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи заявил, что палестинцам дадут еще шесть часов для эвакуации на юг сектора Газа в преддверии наземной операции Израиля. Предоставленный ЦАХАЛ срок истечет в 16:00 мск 14 октября.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в ЛАГ осудили призыв Израиля эвакуировать население сектора Газа.