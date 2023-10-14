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В Британии заявили, что Израиль «ставит под угрозу свое будущее» действиями в Газе

Экс-заместитель генсека ООН предостерег Израиль от ударов по мирным жителям

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Mohammed Salem/Reuters

Бывший первый заместитель Генерального секретаря ООН Марк Маллок-Браун считает, что, подвергая риску мирных жителей Газы, Израиль ставит под угрозу свое будущее. Такое заявление он сделал в беседе со Sky News.

По его словам, удары по сектору Газа, а также потенциальная наземная операция рискуют привести к большим потерям среди гражданского населения. Это сыграет на руку радикальному движению ХАМАС, считает Маллок-Браун.

Экс-заместитель генсека подчеркнул, что Израиль прав в том, что ХАМАС должны понести ответственность за свои действия, но также напомнил, что Газа является «одним из самых густонаселенных мест на Земле».

Если Израиль будет наносить удары одновременно с эвакуацией мирных жителей, существует угроза массовых потерь, отметил он.

«Израиль ставит под угрозу свое будущее, втягиваясь в это», — подытожил Маллок-Браун.

Ранее Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

До этого министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что сектор Газа будет оставаться в энергетической и гуманитарной блокаде, пока похищенные израильтяне не будут освобождены. По словам министра, Израиль не возобновит поставки топлива, воды и электроэнергии, пока радикалы движения ХАМАС не освободят всех израильских заложников.

Ранее в США выразили беспокойство отсутствием у Израиля четкого понимания дальнейшей судьбы Газы.

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