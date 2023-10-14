Сотрудника МИД Польши уволили после слов о Волынской резне

Пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясину уволили после высказывания о Волынской резне. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Пресс-секретарь — это сапер, а каждый сапер может взорваться на мине. Заканчивая исполнять обязанности пресс-секретаря МИД — благодарю всех», — написал он.

Ранее Ясина призвал украинского президента Владимира Зеленского извиниться перед Польшей за Волынскую резню.

Волынская резня — массовое уничтожение Украинской повстанческой армией (организация запрещена в России) этнического польского гражданского населения, проживавших на Западной Украине и на территории Волыни.

Ранее парламент Китая объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел, его сменит Ван И, который уже занимал этот пост до декабря 2022 года. Об этом свидетельствует решение Четвертой сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) 14-го созыва.

Цинь Ган весь июль не появлялся на публике. В китайском МИД информацию о его местонахождении и состоянии здоровья не комментировали.

Ранее в Канаде призвали снести мемориалы эсэсовцам после скандала в парламенте.