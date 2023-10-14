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Нарендра Моди заявил о готовности принять Путина в Индии

Матвиенко: премьер Индии Моди заявил о готовности принять Путина

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Alexander Nemenov/Pool/AP

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности принять президента России Владимира Путина у себя на родине. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что с таким заявлением Моди выступил на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, о чем она сама рассказала журналистам.

До этого в Кремле допустили возможность визита Путина на саммит G20 в Индию.

17 марта 2022 года досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина.

Ранее в ЮАР сравнили арест Путина с объявлением войны.

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