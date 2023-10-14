Экс-премьер Украины назвал абсолютно беспочвенными обвинения его в госизмене

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал абсолютно беспочвенными обвинения его в госизмене, передает «Страна.ua».

«В Украине еще не отменена конституция. Я один из ее авторов. Там записано право любого гражданина Украины иметь свое мнение и открыто его высказывать. Так что никто ничего не нарушил», — написал он.

Он отметил, что в любой нормальной демократической стране требования оппозиции сменить власть — абсолютно нормальное явление.

Ранее Азаров заявил, что мобилизация на Украине будет ужесточаться, так как дефицит военнослужащих растет.

По его словам, Украина столкнулась с трудностями при пополнением войск, а протяженность линии фронта и продолжение контрнаступления требуют большой численности военных.

Азаров добавил, что минувшим летом Вооруженные силы Украины потерпели «стратегическое поражение», и теперь ряды ВС необходимо восполнять.

Также экс-премьер высказал мнение, что власти Украины собираются еще больше ограничить свободу СМИ в стране, чтобы граждане не знали «правды», репортерам уже запрещают на брифингах говорить «на деликатные темы».

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.