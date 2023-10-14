Латвия ограничит воздушное пространство на границе с Белоруссией ради военных нужд

Латвия с 16 октября введет ограничения на использование воздушного пространства вблизи границы с Белоруссией, которые будут действовать до конца года. Об этом пишет Delfi со ссылкой на Государственное агентство гражданской авиации.

Необходимость мер объясняется потребностью Национальных вооруженных сил Латвии. В указанный промежуток времени на границе между странами будут выполняться военные задачи с применением военной авиации и БПЛА, отмечается в материале.

Любым гражданским летательным аппаратам запрещено использовать воздушное пространство без специального разрешения, отмечает Госагентство гражданской авиации.

19 сентября стало известно, что Латвия закроет один из двух КПП на границе с Белоруссией — Силене — объясняя это наплывом нелегальных мигрантов. Отмечалось, что за шесть дней 894 человека попытались незаконно пересечь границу стран. По информации латвийских властей, за прошедшие 2,5 недели сентября было предпринято 1773 таких попытки.

До этого правительство Латвии сообщило, что с 11 августа республика на полгода усиливает режим пограничного контроля в уездах, граничащих с Белоруссией, из-за участившихся случаев незаконного проникновения в страну.

Ранее в Белоруссии рассказали, как отреагируют на блокаду грузо- и пассажиропотоков Латвией.