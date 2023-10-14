Израиль дал палестинцам еще 6 часов на эвакуацию на юг Газы

Спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи заявил, что палестинцам дадут еще шесть часов для эвакуации на юг сектора Газа в преддверии наземной операции Израиля. Публикация на арабском языке была размещена Адраи в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В целях вашей безопасности воспользуйтесь предстоящим временем, чтобы двинуться на юг – из Бейт-Хануна в Хан-Юнис. <..> Будьте уверены, что лидеры ХАМАС позаботились о себе и прячутся от ударов в регионе», — заявил он.

Предоставленный ЦАХАЛ срок истечет в 16:00 14 октября.

До этого в ООН назвали число покинувших свои дома палестинцев после призыва к эвакуации.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасноти Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».