В ЕС допустили расширение конфликта Палестины и Израиля

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель допустил расширение конфликта между Израилем и Палестиной. Соответствующее заявление было сделано им в интервью El País.

«Это то, что мы пытаемся предотвратить: реакции, которые расширят конфликт», — заявил он.

Боррель одобрил тот факт, что Израиль заблаговременно предупредил мирное население о начале наземной операции, однако назвал нереалистичным предположение о возможности проведения эвакуации 1,1 млн человек в течение 24 часов.

«ХАМАС делает невозможным поиск мирных решений», — заявил он, однако признал, что в действиях Израиля «есть элементы, которые определенно не соответствуют международному праву». При этом он осудил отключение водоснабжения сектора Газа израильской стороной.

По словам политика, международное сообщество стало уделять меньше времени украинскому конфликту, потому что на первых полосах может быть только один кризис, но это «не изменило реальности».

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш призвал остановить взаимные обстрелы на границе Израиля и Ливана.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.