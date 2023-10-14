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В Бельгии назвали неприемлемым «коллективное наказание» жителей Газы

Премьер Бельгии призвал не допустить коллективного наказания жителей Газы

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что считает неприемлемыми действия Израиля, направленные на «коллективное наказание» жителей сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

В то же время де Кроо потребовал от движения ХАМАС немедленного освобождения заложников, в первую очередь детей и женщин.

«Однако это должно делаться с соблюдением международного права и международных правил ведения войны. Наказывать коллективно всех жителей Газы не является приемлемым решением. Отрезать снабжение водой и электричеством недопустимо. Нельзя лишать людей, детей доступа к больницам», — сказал он.

Премьер-министр также подчеркнул, что на территории Бельгии власти намерены пресекать любые призывы к насилию в адрес мусульманского или еврейского населения страны.

Ранее ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сообщило, что 73 тыс. палестинцев покинули сектор Газа после начала войны ХАМАС с Израилем.

Отмечается, что беженцы остаются на территории сектора Газа, но укрываются на территории помещений БАПОР в школах.

До этого министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что сектор Газа будет оставаться в энергетической и гуманитарной блокаде, пока похищенные израильтяне не будут освобождены. По словам министра, Израиль не возобновит поставки топлива, воды и электроэнергии, пока радикалы движения ХАМАС не освободят всех израильских заложников.

Ранее в Ирландии назвали «неправильными» действия Израиля в секторе Газа.

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