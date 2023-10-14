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Главы МИД Турции и Германии обсудили эвакуацию из сектора Газа

Главы МИД Турции и ФРГ обсудили эвакуацию из сектора Газа и доставку гумпомощи

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Amir Cohen/Reuters

Главы министерств иностранных дел Турции и Германии Хакан Фидан и Анналена Бербок обсудили эвакуацию из сектора Газа и доставку гуманитарной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник в турецком дипведомстве.

«В ходе встречи обсуждались атаки Израиля на сектор Газа, гуманитарная помощь и эвакуация из Газы», — заявил собеседник агентства.

Кроме того, в ходе встречи Фидан и Бербок поговорили о ситуации на Украине и Нагорном Карабахе.

В публикации уточняется, что встреча двух сторон прошла в Египте.

Накануне в ООН сообщили, министерство обороны Израиля и ЦАХАЛ уведомили их о подготовке атаки и необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев в течение суток на юг сектора Газа. Требование касается и сотрудников ООН, и тех, кто укрывается на объектах ООН. Представители организации считают, что эвакуация приведет к «катастрофической ситуации» и просят Израиль пересмотреть решение.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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