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Китай осудил нарушение прав в конфликте между Палестиной и Израилем

МИД КНР осудил нарушение международного права в палестино-израильском конфликте

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David J. Phillip/AP

В Китае выступили с осуждением эскалации вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом заявил спецпредставитель правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь, соответствующее заявление опубликовано на сайте китайского министерства иностранных дел.

«Китай выступает против действий, наносящих вред гражданскому населению, и осуждает действия, которые нарушают международное право», — заявил он на прошедшей в Пекине встрече с дипломатами из арабских государств.

По словам Цзюня, КНР опечален в связи с многочисленными пострадавшими в результате вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем.

Дипломат призвал международное сообщество обеспечить защиту мирного населения и создать благоприятные условия для оказания гумпомощи людям в зоне конфликта.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

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Война в Израиле
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