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В МИД РФ рассказали, что на следующей неделе могут состояться контакты с ХАМАС

Замглавы МИД России Богданов допустил, что с ХАМАС будут контакты в Катаре

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Максим Блинов/РИА Новости

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов не исключил, что при посещении Катара на будущей неделе могут состояться контакты с представителями ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского дипломата, во время визита могут быть подняты вопросы в том числе по ситуации с находящимися в плену заложниками у ХАМАС.

«Собираюсь, да», — сообщил Богданов, комментируя возможность поездки в Катар.

Замглавы МИД РФ указал, что допускает возможность встречи с представителями движения ХАМАС во время данной поездки.

«Обычно мы там встречались с руководством ХАМАС каждый раз, когда я там бывал. Если у них будет желание, мы всегда поддерживаем контакты», — обратил внимание сотрудник российского дипведомства.

Сейчас, по его словам, встреча будет полезна с целью решить практические вопросы и затронуть тему с освобождением попавших в заложники.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о контактах с ХАМАС по теме находящихся в заложниках граждан РФ.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

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