Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер считает, что российские вооруженные силы добились значительных успехов на территории Донецкой области. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Gegenpol.

«Кроме того, они [ВС РФ] перешли в наступление по всей длине фронта. У Украины закончились подкрепления, мы наблюдаем военный распад ВСУ», — заявил Риттер.

По словам экс-разведчика, американский лидер Джо Байден никак не может повлиять на такое развитие событий.

Вашингтон попал в политический кризис из-за вопроса поддержки Киева, отметил эксперт. Соединенные Штаты оказались «в затруднительном положении» как только начали оказывать поддержку Украине, считает Риттер.

«Факт в том, что ВСУ проигрывают в войне», — подытожил он.

Ранее украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец заявила, что российская армия неожиданно для Вооруженных сил Украины начала наступление по всей линии фронта. По ее словам, сегодня «Украина в огне».

Ранее экс-аналитик ЦРУ предрек, что США не смогут помогать Украине и Израилю одновременно.