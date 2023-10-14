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Трамп заявил, что только он сможет защитить Израиль

Экс-президент США Трамп заявил, что только он может защитить Израиль

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Andrew Harnik/AP

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что он единственный претендент на должность главы государства, способный защитить Израиль от агрессии. Об этом сообщает The Hill.

«Я обеспечивал безопасность Израиля, помните об этом. Я обеспечил безопасность Израиля… Никто другой этого не сделает, никто другой не сможет, и я знаю всех игроков», — заявил Трамп.

Он также возложил ответственность за нападение ХАМАС на Израиль на Джо Байдена. По словам кандидата в президенты Соединенных Штатов, «ситуация будет только ухудшаться».

До этого Трамп в общении с журналистами высказался за уход Биньямина Нетаньяху с поста премьер-министра Израиля.

Известно также, что Трамп в общении с прессой очень сильно ругал Нетаньяху, в особенности за провал Моссада — израильской разведки, которая не сумела выявить и вскрыть подготовку нападения ХАМАС на Израиль. Кроме того, Трамп высказался за прекращение любой помощи Палестине.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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