Политическое руководство ХАМАС не знало о сроках планируемой атаки на Израиль, сообщил New Yorker член политического бюро группировки Муса Абу Марзук.

По его словам, военные командиры движения хотели сохранить в секрете свой план вторжения в Израиль, поэтому скрыли детали и время наступления даже от политических лидеров организации. Все лидеры ХАМАС, кроме военных, узнали эту новость рано утром 7 октября.

Ранее сообщалось, что ХАМАС разработал план нападения на школы и молодежный центр в израильском кибуце Кфар-Саад с целью «ликвидации как можно большего числа людей» и захвата заложников. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на документы, найденные у бойцов ХАМАС израильскими службами быстрого реагирования.

По данным телеканала, план состоял в том, чтобы два специальных подразделения ХАМАС окружили деревни, проникли в них и напали на места, где собираются мирные жители. Утверждается, что документы также содержат подробные карты.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.