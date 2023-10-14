Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия предостерегла, что Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны

Небензя заявил, что Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, выступая перед журналистами по итогам закрытого заседания Совета Безопасности всемирной организации, созванного в связи с обострением палестино-израильского конфликта, заявил, что Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны, передает РИА Новости.

«Регион на пороге полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы», — сказал он.

14 октября Небензя обратил внимание на непонимание бездействия СБ ООН по ближневосточному кризису. По его словам, ни одна западная делегация не запросила открытого заседания по ситуации в секторе Газа. Небензя подчеркнул, что необходимо возобновить мирные переговоры, имея в виду создание Палестинского государства.

До этого Небензя подтвердил, что Российская Федерация внесла в Совет Безопасности ООН резолюцию с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке. Также он указал на ответственность США за обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий