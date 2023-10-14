Россия предостерегла, что Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, выступая перед журналистами по итогам закрытого заседания Совета Безопасности всемирной организации, созванного в связи с обострением палестино-израильского конфликта, заявил, что Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны, передает РИА Новости.

«Регион на пороге полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы», — сказал он.

14 октября Небензя обратил внимание на непонимание бездействия СБ ООН по ближневосточному кризису. По его словам, ни одна западная делегация не запросила открытого заседания по ситуации в секторе Газа. Небензя подчеркнул, что необходимо возобновить мирные переговоры, имея в виду создание Палестинского государства.

До этого Небензя подтвердил, что Российская Федерация внесла в Совет Безопасности ООН резолюцию с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке. Также он указал на ответственность США за обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.